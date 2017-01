La pilule coupe l'appétit du sexe? Pas si sûr

04-01-2017 | 12h48

La croyance selon laquelle la pilule contraceptive serait liée à une baisse marquée du désir sexuel est répandue. Des chercheurs américains croient que c'est tout simplement faux, à la lumière d'une étude publiée récemment.



«Nos résultats sont clairs: la pilule ne tue pas le désir, a affirmé la responsable de la recherche Dre Kristen Mark, selon Medical News Today. Cette étude aidera à déboulonner ces mythes et, avec un peu de chance, éventuellement se débarrasser de cette croyance répandue dans notre société.»

La plupart des études menées jusqu'aujourd'hui ne prenaient pas en compte le contexte relationnel des femmes et de leurs partenaires.

Voilà pourquoi l'équipe de chercheurs des universités du Kentucky et de l'Indiana, aux États-Unis, s'est attaquée à la question pour enfin mettre à l'épreuve le mythe.

Pour ce faire, ils ont réuni plus de 900 hommes et femmes hétérosexuels, tous en couple depuis plus ou moins longtemps - un critère étudié.

Chez les femmes, certaines utilisaient la «pilule» et d'autres pas. Leur libido a été mesurée à l'aide d'un questionnaire reconnu. Les hommes y répondaient également, car on voulait voir si la contraception hormonale avait une quelconque incidence sur le désir sexuel des partenaires (ce qui n'était pas le cas).

Les chercheurs ont bien mesuré une différence entre les femmes sur contraception hormonale et celles qui n'en utilisent pas. Ces dernières ont rapporté un niveau de désir sexuel «solitaire» plus élevé alors que celles qui utilisent la pilule signalaient plus de libido pour ce qui est de la sexualité en couple.

Toutefois, ils ont aussi découvert que ces différences deviennent insignifiantes lorsqu'on ajoute les facteurs de l'âge et de la durée de la relation amoureuse des participants.