Boire du Coke, vraiment un remède pour la gastro?

29-12-2016 | 10h42

Chaque année, principalement durant l'automne et l'hiver, la gastro-entérite fait son grand retour.

Dans la plupart des cas, la gastro-entérite ne dure que peu de temps et se soigne d'elle-même, sans avoir recours à des traitements médicamenteux. Toutefois, il existe certains remèdes qui peuvent permettre de soulager les symptômes tels que la diarrhée, les nausées ou les vomissements. Parmi eux, le soda (Coca-Cola, Pepsi, ce que vous voulez...).

Cette boisson gazeuse est régulièrement recommandée par certains spécialistes mais qu'en est-il réellement? Interrogé par le site Femme Actuelle, le nutritionniste Raphaël Gruman semble confirmer son utilité. Selon ce spécialiste, le secret du soda se cache en réalité dans son contenu.

Une boisson qui recharge le corps

Le soda est une boisson particulièrement riche en sucres qui contient aussi des minéraux. Or, en provoquant de la diarrhée et des vomissements, la gastro expose le corps à un risque important de déshydratation et à une grande perte de minéraux essentiels. Sans parler du fait que la maladie empêche généralement de s'alimenter normalement, aggravant les manques.

Boire du soda permet donc d'apporter du sucre et de recharger le corps en énergie. Un effet auquel s'ajoute les propriétés antiseptiques et apaisantes de certains composés contenus dans la boisson qui vont agir sur l'inflammation du système digestif. Néanmoins, pour que le soda soit efficace, il faut respecter certaines règles.

Des règles à respecter

D'après Raphaël Gruman, la boisson doit être consommée à température ambiante et sans bulles. La boire trop froide peut en effet aggraver la diarrhée et les bulles peuvent agresser la paroi de l'estomac déjà irritée. C'est d'ailleurs pour cette raison que les boissons gazeuses sont généralement déconseillées en cas de gastro.

Par ailleurs, il vaut mieux préférer la version originale aux versions diète ou zéro, et ne consommer la boisson qu'en petites quantités (environ deux verres par jour). Le remède peut être efficace chez les adultes comme les enfants, en revanche, il est fortement déconseillé chez les nourrissons.