Un truc quotidien simple pour garder le dessus sur la maladie

20-12-2016 | 15h34

Une nouvelle recherche suggère que vous devriez intégrer un acte simple - quoique potentiellement désagréable - à votre routine matinale pour éviter de tomber malade: prendre une douche froide.



Les bains d'eau glacée sont utilisés de façon thérapeutique depuis des siècles. Les bains romains comprenaient un bassin d'eau froide dans lequel on se plongeait à la fin d'une séance dans d'autres eaux plus tempérées. Cela s'est transmis jusqu'à nos spas et saunas modernes.

Des chercheurs néerlandais ont donc voulu mettre les bienfaits supposés de cette pratique à l'épreuve de la science. Ils ont donc enrôlé 3000 participants pour se prêter à l'expérience de prendre quotidiennement une douche froide d'au moins 30 secondes - celle-ci pouvant survenir à la fin d'une douche à température plus confortable - durant 30 jours.

Ils ont découvert une baisse de 29 % de congés de maladie chez ceux qui se sont soumis au traitement à l'eau froide, comparativement à un groupe contrôle qui prenait une douche régulière.

Une analyse de l'étude par la British Psychological Society souligne que les participants ne tombaient pas malades moins souvent, mais qu'ils se sentaient plus en mesure de supporter et combattre les symptômes sans avoir à prendre un congé de travail.

Les pratiquants de la douche froide ont aussi rapporté des niveaux d'énergie plus élevés.

Les scientifiques qui ont piloté l'étude n'ont pu arriver à des conclusions certaines sur la raison qui explique ces effets bénéfiques. Ils signalent toutefois des changements hormonaux, dont une augmentation des niveaux de cortisol et de noradrénaline, qui surviennent durant le grelottement.

Ce grelottement, une activité physique en soi, pourrait également être propice à un début de journée plus sain.