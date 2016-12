Pourquoi le ventre gargouille-t-il?

05-12-2016 | 13h10

Ça ne manque pas. Dès que l'heure du repas approche, votre ventre se met à gargouiller sans aucune discrétion et continue de le faire jusqu'à ce que vous alliez manger. Pourtant, contrairement à la croyance populaire, ce bruit n'est pas le signe que votre estomac crie famine.

En réalité, votre ventre gargouille que vous ayez faim ou non. Simplement, vous l'entendez davantage quand votre système digestif est vide de toute nourriture. Mais alors, d'où viennent ces grondements parfois dérangeants? Autant vous le dire tout de suite, leur réelle origine est peu glamour.

Des gaz dans le ventre

Pour comprendre d'où viennent ces bruits, revenons sur l'anatomie du système digestif. De façon brève, celui-ci est un long tube qui s'étend de la bouche jusqu'à l'anus et qui connecte les différents organes et passages jouant un rôle important dans la digestion. La nourriture entre par la bouche et subit de nombreuses transformations jusqu'à être éliminée par l'anus.

Pour l'aider à parcourir ce chemin, le système digestif pratique ce qu'on appelle le péristaltisme. En clair, il déclenche des contractions musculaires qui font peu à peu avancer le bol alimentaire (les aliments mastiqués et enduits de salive) à travers les différentes parties du système. Ces contractions permettent aussi de mélanger celui-ci avec les sucs gastriques et autres substances.

C'est précisément ici que les grondements interviennent. En effet, le bol alimentaire ne se déplace pas seul, il est accompagné de gaz et d'air. Quand la nourriture est malmenée par les contractions, cela crée alors de petites poches de gaz qui vont elles aussi être comprimées... avec les bruits qui vont avec.

Les grondements du ventre ont donc lieu en même temps que les contractions, soit n'importe quand et pas seulement quand vous avez faim. Lorsqu'il y a de la nourriture dans votre système digestif, toutefois, ces bruits sont atténués. C'est comme étouffer un son avec un oreiller.

Des contractions déclenchées même sans nourriture

Mais alors, on peut se demander: si l'estomac est vide et qu'il n'y a aucune nourriture à digérer, pourquoi le système digestif déclenche-t-il des contractions? La raison est à chercher du côté de la sensation de faim et d'appétit. Environ deux heures avant que votre estomac ne se vide, des hormones commencent à être produites afin de stimuler les structures nerveuses locales.

L'objectif est d'envoyer un message au cerveau qui va alors répondre en signalant aux muscles digestifs de redémarrer le péristaltisme. Ceci va permettre d'une part, de faire avancer tous les restes éventuels de nourriture issus du précédent repas et d'autre part, de créer des vibrations au niveau de l'estomac vide qui vont stimuler la sensation de faim.

Les contractions musculaires vont aller et venir toutes les heures, perdurant généralement entre 10 et 20 minutes, jusqu'à ce que vous mangiez à nouveau. Certains ventres sont toutefois plus bruyants que d'autres, en fonction de la quantité de gaz notamment. Maintenant, vous saurez pourquoi votre estomac commence à gronder bien avant le déjeuner!