Les trucs santé et minceur des beautés de Victoria's Secret

30-11-2016 | 13h14

Les mannequins de Victoria's Secret se préparaient, mercredi à Paris, à exhiber leurs corps de rêve à l'occasion du défilé annuel de la marque de lingerie américaine. Mais pour en arriver là, elles doivent s'astreindre à une diète stricte, qui le devient encore plus à l'approche du jour fatidique. Certaines d'entre elles ont partagé leurs secrets au New York Post.



Pour la célébrissime Adriana Lima, 35 ans, le sarrasin est une arme secrète. Elle en fait la base d'un smoothie, avec du lait de chanvre et du miel, qu'elle boit avant de se mettre au lit. Cet aliment haut en fibres stimule le métabolisme, selon une nutritionniste interrogée par le Post, et pourrait permettre de perdre du poids pendant la nuit.

Sa routine quotidienne comprend 6 repas, dont deux complets, formés d'une source de protéines (poulet ou poisson), d'igname du Japon et de quinoa. Sinon, elle se nourrit de collations de fruits, noix ou gruau.

Évidemment, la jolie Brésilienne doit également faire travailler les muscles de son corps pour conserver une plastique impeccable. Son sport de prédilection: la boxe, selon le blogue de mode StyleCaster.

Préparation spéciale

Pour Lima, la constance dans sa diète est essentielle. Mais certaines de ses collègues avouent se préparer spécialement pour le défilé.

«J'essaie de manger moins de sucre et de pain deux semaines avant le défilé», a affirmé la mannequin Martha Hunt au New York Post.

Pour deux autres beautés, Bridget Malcolm et Rachel Hilbert, c'est plutôt le sel qui doit être éliminé le plus possible de leur diète à l'approche d'un événement de cette envergure. Cela leur permet d'éviter les ballonnements.

Dans tous les cas, la discipline est la clé. Les mannequins de Victoria's Secret «s'entraînent comme des athlètes» à l'approche d'un défilé, a affirmé l'Australienne Bridget Malcom au Daily Mail.

Sa collègue Martha Hunt a toutefois avoué un péché mignon au New York Post: la pizza. «Vous devez manger de la malbouffe avec modération. C'est bon pour la paix d'esprit», a-t-elle confié.