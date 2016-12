Le yoga au bel âge? Oui, mais attention...

23-11-2016 | 16h57

Des chercheurs américains ont découvert que, même si les blessures occasionnées par le yoga sont plutôt rares, les personnes âgées doivent faire particulièrement attention en pratiquant cette activité et qu'il est préférable de travailler avec un professeur qualifié afin de réduire les risques.

Conduite par une équipe de l'université d'Alabama, à Birmingham, cette étude à grande échelle est la première à se pencher sur les blessures liées à la pratique du yoga.

Le yoga devient de plus en plus populaire aux États-Unis: l'enquête Yoga in America, commandée par la revue spécialisée Yoga Journal et l'association à but non lucratif Yoga Alliance, indique ainsi que 36,7 millions d'Américains le pratiquent.

Pour leur étude, les chercheurs ont examiné des chiffres compilés entre 2001 et 2014 dans le National Electronic Injury Surveillance System, une base de données statistiques sur les blessures ayant nécessité une hospitalisation aux États-Unis.

Plus on vieillit, plus on risque la blessure

L'équipe a comptabilisé 29 590 blessures occasionnées par la pratique du yoga pendant la période considérée. Parmi elles, presque la moitié (46,6 %) concernait le tronc, et les entorses ou élongations représentaient 45 % du total.

Les chercheurs ont également pu découvrir que le pourcentage de blessures avait augmenté au cours des années récentes, passant de 10 pour 100 000 en 2001 à 17 pour 100 000 en 2014.

Ils ont constaté que la fréquence des blessures augmentait avec l'âge des participants: entre 18 et 44 ans, le nombre de blessures comptabilisées a été de 12 pour 100 000; entre 45 et 64 ans, il a atteint 18 pour 100 000; pour les personnes âgées de plus de 65 ans, ce chiffre s'est élevé à 58 pour 100 000.

Thomas Swain, titulaire d'une maîtrise en santé publique et auteur principal de l'étude, commente ainsi ces résultats: «Nous avons découvert que le taux de blessure avait augmenté avec le temps, ce qui est peut-être une conséquence du gain de popularité connu par le yoga, menant à un plus grand nombre d'accidents chez les pratiquants inexpérimentés».

S'adresser à un organisme officiel

Les auteurs de l'étude conseillent aux personnes intéressées par la pratique du yoga, comme dans le cas d'autres sports, de demander conseil à leur médecin afin de vérifier si leur état de santé et leur condition physique leur permettent de se lancer.

Trouver un professeur certifié par un organisme officiel (en France, la Fédération française de yoga ou la Fédération française de hatha yoga sont de bons points de départ) est aussi manière de s'assurer qu'on pratiquera en sécurité, à son rythme et en petit groupe.

Les résultats de l'étude sont publiés sur le site de l'Orthopedic Journal of Sports Medicine.