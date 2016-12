3 trucs pour combattre la déprime saisonnière

15-11-2016 | 15h09

C'est prouvé, l'arrivée de l'hiver, les jours raccourcis et donc le déficit d'ensoleillement sont reliés à plus de détresse mentale. Dans certains cas, on peut même parler de dépression saisonnière, condition qui nécessite des traitements. Mais il y a certains trucs pour vous aider à combattre le blues de l'hiver.



Une étude américaine a récemment démontré que la durée de temps entre le lever et le coucher du soleil influençait plus que tout autre facteur de l'environnement (comme la température, la pluie ou la pollution) l'humeur.

Cette conclusion a quelque peu surpris les chercheurs. «Lors d'une journée pluvieuse, ou plus polluée, les gens présument qu'ils ressentiraient plus de détresse. Mais nous n'avons pas constaté cela. [...] La seule chose qui est réellement significative est la durée de temps entre le lever et le coucher du soleil.»

Prendre plus de lumière

Si l'hiver qui approche signifie moins d'ensoleillement, il est alors important de profiter du peu que l'on a. «Le fait d'avoir moins de lumière qui nous arrive quotidiennement a un impact sur le niveau d'énergie et ça contribue au sentiment de fatigue ressenti, affirme Dre Johanne Lévesque, neuropsychologue.» Il est donc important d'aller jouer dehors et de s'exposer aux rayons du soleil. Et quand ce n'est pas suffisant, s'acheter une lampe est une bonne idée. «La fameuse luminothérapie, ça marche pour vrai», rappelle Dre Lévesque. Au travail, vous pouvez vous installer près d'une fenêtre. À la maison, ouvrez les rideaux.

Bien dormir

Plus facile à dire qu'à faire dans une société qui est en privation chronique de sommeil. Mais il importe de le rappeler: dormir suffisamment est absolument nécessaire pour une humeur stable. «Il faut s'assurer de bien dormir pour que nos capacités à gérer nos émotions soient optimales, explique Dre Johanne Lévesque. Quand on est fatigué, les premières régions qui sont affectées sont les régions frontales, là où se passe l'autorégulation émotionnelle.»

L'activité physique

Le sport est souvent considéré comme un antidépresseur naturel. Il favorise notamment la sécrétion de sérotonine, un neurotransmetteur qui influe sur la régulation de l'humeur, en plus d'induire «une détente physique, mentale et émotionnelle», selon la Faculté d'éducation physique et sportive de l'Université de Sherbrooke. En bonus: vous dormirez mieux après avoir fait du sport et ça vous donnera même potentiellement l'occasion d'aller dehors et prendre du soleil.