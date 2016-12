Vous voulez tomber enceinte? Attention à la réglisse!

14-11-2016 | 16h46

Les femmes qui chercheraient à tomber enceintes devraient éviter la réglisse. Une nouvelle étude vient de montrer que les bonbons noirs et autres dérivés de la racine avaient des effets catastrophiques sur le taux d'œstrogènes et provoqueraient même des cas d'infertilité avérés.

Les chercheurs de l'université de l'Illinois ont étudié des souris et ont remarqué qu'une exposition à l'isoliquiritigénine, un composant du réglisse, perturbe la production des hormones sexuelles contenues dans l'ovaire. Une exposition élevée au composant altèrerait de fait l'expression de gènes nécessaires à la production d'hormones et d'aromatases - les enzymes transformant la testostérone en œstrogène - en réduisant leur taux de 50 % ou plus.

L'étude, publiée par la revue Reproductive Toxicology, est la première à se pencher sur la question. «En général, quand vous commencez à voir votre taux d'hormone réduire, vous avez des problèmes de reproduction, a expliqué le professeur Jodi Flaws, co-auteur de l'étude. Et comme l'œstrogène a aussi un rôle à jouer au niveau du cerveau, des os et du système cardio-vasculaire, si les niveaux continuent d'être trop bas, ces systèmes aussi pourraient aussi connaître des problèmes. Nous ne l'avons pas montré. Mais c'est une possibilité. Je dirais simplement qu'une chute de plus de 50 % d'aromatase chez les humains provoquerait des problèmes de fertilité, entre autres.»

Des études précédentes avaient déjà montré les vertus de l'isoliquiritigénine sur le cancer, notamment du sein, de la prostate et du colon. Mais ce sont les mêmes éléments bénéfiques à la prévention de ces maladies qui, par ailleurs, pourraient s'avérer négatives sur d'autres plans.