Boire du sperme, bon pour le système immunitaire?

11-11-2016 | 15h20

Une blogueuse anglaise de 29 ans a dévoilé le secret de sa routine matinale pour ne jamais tomber malade: une bonne cuillérée de sperme dans ses smoothies.

Tracy Kiss avance que l'ajout de cet ingrédient inusité dans son régime quotidien stimule son système immunitaire.

Avant qu'elle se mette à ingérer quotidiennement du sperme, elle dit qu'elle se sentait déprimée et qu'elle manquait d'énergie. «Maintenant, je pète le feu et mon humeur s'est améliorée», a-t-elle assuré, rapporte le tabloïd britannique The Sun.

La femme, qui est entraîneure et nutritionniste qualifiée, a convaincu un bon ami de lui fournir sa liqueur séminale. Celui-ci lui la ravitaille avec du liquide biologique frais trois fois par semaine.

«Je sais qu'il est en santé, ne fume pas, boit pas et ne consomme pas de drogue et je lui ai fait passer un test de dépistage d'infections transmises sexuellement», a-t-elle affirmé au Sun.

Chaque jour, elle mélange le sperme avec des fruits, graines et du lait d'amande ou de coco. Celle qui souscrit à un régime végétarien assure toutefois qu'elle apprécie également consommer le liquide éjaculatoire tel quel.

Tracy Kiss avait fait parler d'elle dans les médias l'an dernier après avoir vanté l'utilisation de semence masculine dans la composition de masques faciaux pour une plus belle peau.

Attention...

Une étude de l'université d'État de New York qui a été largement relayée dans les médias en juin dernier semble démontrer que le sperme pourrait agir comme un antidépresseur naturel.

Et dans une vidéo publiée sur YouTube, la mère de deux enfants évoque les bienfaits nutritionnels supposés de la substance.

Mais une docteure interrogée par le Sun n'est pas du tout de son avis.

«Il n'y a absolument aucune valeur nutritionnelle au sperme. Une meilleur façon pour les végétariens d'ingérer plus de protéines seraient de la nourriture comme des noix», affirme Dre Sarah Jarvis.

Il est également risqué de s'exposer à du sperme potentiellement contaminé qui pourrait transmettre des virus tels que le Zika ou le VIH.