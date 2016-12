Quelque chose à dire sur son poids? Abstenez-vous!

J’étais trop lourde «À 4 ans, mon père ne me portait plus sur son dos, en me disant que j'étais trop lourde. Au même âge, j'étais déjà au régime et j'étais consciente que j'étais plus grosse que la moyenne. Je n’avais droit à aucune sucrerie. Je rêvais déjà d'être mince.»