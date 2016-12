Le houblon de la bière bon contre les maladies du foie

20-10-2016 | 12h59

Le houblon contenu dans la bière aurait un effet protecteur contre l'accumulation de graisse dans le foie. Ce sont du moins les conclusions d'une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université allemande de Iéna, et publiée fin septembre 2016 dans la revue Alcohol and Alcoholism.

L'un des dangers de la consommation excessive d'alcool est l'accumulation de graisse dans le foie, qui peut entraîner l'apparition d'une cirrhose graisseuse. Cette pathologie a tendance à être plus commune chez les personnes qui consomment des spiritueux (boisson alcoolisée obtenue par distillation comme les alcools forts, les liqueurs) que chez celles qui se cantonnent à la consommation de bière.

Le houblon, un antioxydant naturel

En cause: le houblon contenu dans la bière, selon les chercheurs qui ont mené l'étude. Les fruits de cette plante herbacée sont utilisés pour aromatiser la boisson, lui donner son amertume, mais aussi lui permettre de se conserver mieux et plus longtemps. Pour tester leur hypothèse, les scientifiques ont ainsi administré à différents groupes de souris de la bière, de la bière sans houblon, ou de l'éthanol pur, ainsi qu'une boisson neutre faisant office de témoin.

Douze heures après l'administration, l'équipe a ensuite analysé les foies de chacun des animaux. Résultat: les foies des souris ayant consommé de l'éthanol pur ou de la bière sans houblon ont accumulé autant de graisse, contrairement aux souris qui ont bu de la bière houblonnée et dont les foies sont moins chargés en graisse.

Plus précisément, les chercheurs se sont aperçus que les souris qui consommaient régulièrement de la bière houblonnée présentaient moins de dommages hépatiques grâce à un processus appelé stress oxydatif. Bien que ce phénomène ne soit pas totalement décrypté, il semblerait que le houblon ait également un effet anti-oxydant.

Lors de vos apéros, favorisez donc les bières riches en houblon telles les IPA ou, encore mieux, les Session IPA, qui sont moins alcoolisées. Mais gardez toujours à l'esprit que l'abus d'alcool reste et restera dangereux pour la santé.