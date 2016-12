Testez votre vision avec ces 7 images

On vous propose de tester votre faculté visuelle avec les 7 images contenues dans la vidéo suivante dans lesquelles sont cachées des choses, des personnes ou des animaux. Alors, avez-vous une vision d'aigle... ou de taupe?

Trouvez le poisson parmi ces pieuvres.

Un minou se cache dans cette corde de bois.

Vous voyez le hibou?

Un enfant les bras en l'air se trouve parmi ces immenses rochers.

Le candidat républicain Donald Trump qui embrasse un bébé?

Trump kissing a baby (retweet when you see it!) pic.twitter.com/EekEdClVZL