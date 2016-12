Shannen Doherty combat son cancer au gym

07-10-2016 | 14h57

Malgré sa terrible maladie, Shannen Doherty continue de fréquenter le gym. L'ancienne star de Beverly Hills, qui avait confirmé en août 2015 qu'elle était atteinte d'un cancer, n'hésite pas à aller s'entraîner après des sessions fatigantes de chimiothérapie.



Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a donné quelques nouvelles à ses fans et a insisté sur l'importance de rester active dans sa bataille contre le cancer, même pendant les moments ou elle ne se sent pas très bien et nauséeuse.

«Après une journée de chimio j'ai l'impression que le simple fait de bouger aide au processus de guérison, a-t-elle expliqué dans un texte accompagnant la vidéo. Ça n'est pas toujours facile et parfois je n'arrive pas à le faire le jour suivant, mais j'essaye de faire un effort pour activer ma circulation sanguine et faire sortir les toxines de mon corps. Certains jours sont plus faciles que d'autres, mais le secret est de continuer à BOUGER! Et ça vaut pour toutes les maladies. Bien sûr, voyez ça avec votre docteur. Les chemins de la rémission peuvent être très différents les uns des autres.»

Si la vedette de la série Charmed aurait des raisons légitimes de sécher une session de sport, sa détermination reste très forte malgré la maladie. Un peu plus tard dans la journée, elle a posté une vidéo de son activité en compagnie de son coach Neda.

«Oui j'étais fatiguée, oui je voulais être dans mon lit, mais je suis venue et maintenant je me sens vraiment mieux, a-t-elle indiqué à ses fans pour les encourager. Tous les exercices que vous pouvez faire sont bénéfiques, vous pouvez le faire!»

La maladie de Shannen Doherty avait été révélée au cour d'une action en justice contre ses anciens gérants de chez Tanner Mainstain. Ces derniers avaient oublié de payer une facture médicale, ce qui lui aurait coûté son assurance en 2014. Cette faute lui aurait fait manquer une série de rendez-vous médicaux, qui auraient pu diagnostiquer plus tôt son cancer.