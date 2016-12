Jonquière: des restaurateurs offrent 150 repas gratuits

24-12-2016 | 18h03

Les deux propriétaires du restaurant Zen Chik dans le secteur de Jonquière à Saguenay proposeront 150 repas gratuits à des gens qui n'auraient pas eu les moyens de s'offrir une sortie au restaurant la veille de Noël.

Au menu, des mets asiatiques seront servis en cinq services.

«On va avoir cinq services juste pour eux, de la soupe au dessert, a expliqué Maxime Boudreault. On veut vraiment rendre ces gens-là heureux. Dans le temps des Fêtes, c'est vraiment pas facile pour tout le monde.»

Harold Tremblay, l'un des copropriétaires, résume: «ce n'est pas un buffet, c'est vraiment un vrai service. La seule différence, c'est que l'addition va arriver avec un 0 au bout».

«Nous autres, vraiment, on veut offrir un cadeau avec notre coeur, a ajouté M. Boudreault. Ce n'est pas obligé d'être des familles qui n'ont rien. Ça peut être des familles qui ont une petite maison, qui ont deux enfants et qui ne sont pas capables d'aller s'acheter ça à l'épicerie.»

La Grande guignolée des médias a inspiré le geste de générosité des deux hommes. «J'ai déjà été aussi dans le besoin, a expliqué M. Tremblay. Je n'avais pas les moyens d'aller dans des restaurants. Alors je me suis dit: tiens, je vais en faire profiter comme j'aurais aimé en profiter quand j'en ai eu besoin.»

Par ailleurs, des entreprises et des organisations ont approché les deux propriétaires du restaurant pour contribuer à cette soirée toute spéciale en offrant des cadeaux aux participants.

«Ils ont trouvé ça merveilleux, le geste qu'on faisait, et ils ont offert des cadeaux pour donner aux gens, a affirmé Harold Tremblay. Par exemple, Québec Issime m'a offert de ramasser des sous. Moi, avec ces sous-là, ça va me permettre d'acheter du vin. Si on a un bon repas, c'est plaisant avec une coupe de vin.»

Les restaurateurs comptent d'ailleurs sur la bonne foi des gens afin que le repas soit bel et bien servi aux personnes qui ne peuvent pas s'accorder un tel cadeau.