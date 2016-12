Réconfort et soutien pour 125 familles de Québec

Pierre-Pau Biron 24-12-2016 | 13h06

Une centaine de familles dans le besoin de la ville de Québec a reçu réconfort et entraide lors de la veille de Noël, gracieuseté du Pignon bleu et de ses bénévoles qui tenaient encore une fois cette année leur opération paniers de Noël.

Au total, 400 personnes, parents et enfants défavorisés de Québec, ont accueilli samedi matin la générosité de Noël dans leur demeure. Un geste qui leur apporte des denrées alimentaires, des jouets et des vêtements, mais aussi un peu de magie pour éloigner l'espace de quelques heures les réalités de la pauvreté.

«L'opération paniers de Noël de ce matin, c'est avant tout des familles qui apportent du réconfort et du soutien à d'autres familles pour les Fêtes. C'est à la fois un magnifique moment de fébrilité, mais aussi de grande sérénité», a raconté le directeur général de l'organisme qui fêtera cette année son 25e anniversaire, Richard Foy.

Cette rencontre entre les familles aide évidemment ceux qui reçoivent, mais fait aussi beaucoup de bien aux bénévoles qui viennent donner un peu de leur temps dans cette période un peu folle qu'est devenu Noël.

«Les commentaires qu'on reçoit de nos bénévoles, c'est souvent que ça les reconnecte à l'esprit des Fêtes. Les gens nous disent que ça donne du sens à leur Noël», a expliqué M. Foy à propos des quelque 350 bénévoles qui se sont chargés de la préparation et de la distribution des paniers.

Besoins toujours importants

À travers cette frénésie et ce moment d'échange sans pareil, le directeur général du Pignon bleu tenait à rappeler que, malgré la situation économique enviable de la Vieille-Capitale, ce ne sont pas tous ses habitants qui en profitent. D'où l'importance de continuer à donner année après année.

«Pour ceux qui sont pris dans les cycles de la pauvreté, la situation a continué de se dégrader. Les revenus de transfert ne suivent pas l'inflation, l'épicerie coûte plus cher, le chauffage augmente, etc.», a dit M. Foy, rappelant l'importance d'agir pour ces enfants et ces familles défavorisés.

Comme chaque année, certaines personnalités de Québec ont répondu à cet appel à la générosité et ont choisi de passer leur matin de la veille de Noël au Pignon bleu. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, le ministre fédéral de la Famille Jean-Yves Duclos ainsi que plusieurs conseillers municipaux de Québec étaient de la partie pour cette année record de l'opération paniers de Noël.

L'opération Panier de Noël du Pignon bleu en chiffres

- 125 familles ont reçu un panier contenant des produits alimentaires, des denrées fraîches (fruits, légumes, viandes), des vêtements et des jouets.

- 400 personnes bénéficiaires (parents et enfants).

- 350 bénévoles.

- 75 entreprises et bureaux gouvernementaux partenaires.