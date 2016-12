Il faudra marcher quatre heures pour éliminer le repas de Noël

23-12-2016 | 22h07

Alors que nous nous préparons pour le traditionnel repas de Noël avec plein de gâteries en tout genre, les responsables de la santé ont rappelé combien faire de l'exercice est important pour brûler les calories en trop.

Dans un message «plein d'humour», la Royal Society for Public Health (RSPH) révèle la teneur en calories de certains des petits plaisirs préférés de Noël ainsi que les efforts nécessaires les éliminer.

Selon la RSPH, un festin typique de Noël avec tous les accompagnements qui vont avec contient près de 1 500 calories. Mais les tartelettes fourrées, le pudding, les noix, le chocolat et l'alcool viennent aussi s'ajouter au cours de la journée.

À la fin de la soirée, 6000 calories auront été consommées en moyenne, soit trois fois la dose normalement recommandée pour les femmes et plus de deux fois celle recommandée pour les hommes.

Pour avoir une petite idée de ce que vous pouvez faire pour vous «alléger» après ce week-end gastronomique, voici quelques idées :

- Le repas de Noël est le champion avec 1450 calories et requiert 4 heures et 26 minutes de marche pour être éliminé.

- Le pudding de Noël avec de la crème crème requiert une balade de deux heures et demi pour éliminer 820 calories.

- Une tartelette fourrée ou Mince Pie vaut 260 calories et requiert une balade de 48 minutes pour être éliminée.

- Un grand verre de vin chaud requiert 44 minutes de marche.

- La dinde traditionnelle et sa farce ajoutent 649 calories et requièrent une marche de près de deux heures.

Shirley Cramer, directrice générale de RSPH, explique que lorsque les gens se relaxent avec leur famille pendant les vacances, inclure un peu d'exercice au long de la journée est aussi une bonne chose.

«La saison des fêtes est un moment qui permet à beaucoup de prendre une pause bien méritée et d'apprécier à la fois les bons aliments et la bonne compagnie, c'est donc naturel de se gâter pendant les vacances, a-t-elle affirmé. Le détail des activités et des calories que nous avons établi est un bon rappel de combien toutes ces calories en trop s'ajoutent. Éviter d'être trop indulgent avec soi-même et rester actif pendant les vacances peut permettre d'éviter un vilain choc sur la balance et du travail acharné au Nouvel An».