Une nouvelle chanson de Noël pour Mariah Carey

Mariah Carey a promis trois nouveaux cadeaux à ses fans pour Noël. Le premier est reprise festive de la chanson Here Come Santa Claus.

La chanteuse de 46 ans a publié la vidéo sur son site web Mariahsworld.com de la chanson écrite par Gene Autry.

Néanmoins, ce qui a retenu l'attention n'est pas la musique, mais bien la robe affriolante que la diva porte et qui met ses généreuses courbes en valeur.

Le petit ami de la chanteuse, Bryan Tanaka, ainsi que ses deux enfants, Monroe et Moroccan, déguisés en lutins pour l'occasion, font des apparitions dans la vidéo.

On a hâte de savoir quels sont les deux autres cadeaux!

Here we go, the first of my three holiday gifts to you this week! Enjoy, dahlings. 😘 😘 😘 https://t.co/as4jbYJhr8