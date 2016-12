Maman j'ai raté l'avion: des pièges... mortels?

22-12-2016 | 13h22

Il y a quelques jours, des youtubeurs se sont lancés le défi de reproduire les pièges créés par Kevin McCallister (Macauley Culkin) dans le film Maman j'ai raté l'avion. Une chose est sûre, il ne manque pas d'idées pour se défendre! Problème: après mise en pratique, on se rend compte que les deux voleurs y auraient à coup sûr laissé leur peau...

Entre brûlure au 4ème degré avec la poignée de porte en métal, entorse cervicale causée par le pot de peinture lancé à 30 km/h et perforation d'organes à cause du pied de biche, on se demande si le petit Kevin à la bouille si mignonne n'était pas en réalité un sociopathe en devenir!