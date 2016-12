Distribution de cadeaux pour les enfants dans les hôpitaux

21-12-2016 | 14h21

SAGUENAY - Chaque année, de nombreux enfants et leur famille doivent passer leur temps des Fêtes entre des murs d'un hôpital. Heureusement, la distribution de cadeaux du Mouvement des vainqueurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean arrive à les faire sourire malgré la maladie.

Les enfants des hôpitaux de Chicoutimi et de Roberval ont eu droit à un petit moment de bonheur mardi. Ils ont notamment reçu des peluches, des jouets et des livres de la part des bénévoles du Mouvement des vainqueurs.

«Ça me touche que les gens pensent à lui à la veille de Noël, a confié Marie-Ève Brassard, qui est la mère d'un garçon souffrant de leucémie. C'est vraiment très gentil. Ça va lui faire oublier ses petits malheurs.»

«On est ici à toutes les semaines pour nos traitements alors avoir un peu de joie dans nos cœurs et changer le quotidien des enfants à l'hôpital, c'est toujours plaisant. C'est beau de voir comment les gens sont généreux avec nous», a ajouté Amélie Cormier, qui accompagne sa fille de deux ans dans son combat contre un cancer.

Le président fondateur du Mouvement des vainqueurs, Michel Larochelle, et son équipe offrent des milliers de dollars à ces hôpitaux tous les ans.

«Un enfant malade, ça ne devrait pas exister, mais malheureusement, c'est un fait, souligne M. Larochelle. Alors si on peut leur arracher un sourire malgré la peine qu'ils ont, et bien on carbure à ça.»

Le Mouvement des vainqueurs aimerait éventuellement que son initiative se tienne aussi dans les hôpitaux d'Alma et de Dolbeau-Mistassini.