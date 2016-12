Jimmy Fallon et des stars chantent Wonderful Christmastime

21-12-2016 | 09h52

Jimmy Fallon a décidé de se faire un beau cadeau pour Noël. Le populaire animateur a retenu les services de grandes stars afin d'offrir sa propre version de Wonderful Christmastime, classique de 1986 signé Sir Paul McCartney.

Dans un coloré et entraînant effort a capella amorcé par Jimmy Fallon et le groupe The Roots, le célèbre Britannique - tout comme les acteurs Reese Witherspoon, Scarlett Johansson ou encore Matthew McConaughey - se plait à mêler sa voix à de nombreux artistes aux racines musicales différentes.

À eux s'ajoutent la chanteuse Tori Kelly, le réalisateur Seth MacFarlane et les drôles de vedettes du nouveau film d'animation Chantez afin de créer un résultat léger, mais très charmant.

Impossible, donc, de ne pas succomber à la magie du temps des Fêtes, ne serait-ce que 80 secondes, en compagnie de cet entraînant groupe éphémère.