Céline Dion: ses voeux de Noël à ses fans

20-12-2016 | 15h39

Céline Dion s'est de nouveau adressée à ses fans mardi via sa page Facebook pour leur dire qu'elle les aime à l'approche du temps des Fêtes.

Dans une courte vidéo, où elle apparait vêtue d'une belle robe noire brillante et avec des décorations de Noël en arrière-plan, la diva québécoise commence ainsi son message: «C'est de nouveau la saison des Fêtes qui nous amène à nous rappeler les moments heureux, mais aussi les moments malheureux de l'année qui s'achève.»

Puis, l'interprète de Encore un soir indique qu'elle veut remercier ses fans pour «leur amour et leur soutien si précieux».

«Le temps des Fêtes c'est de se retrouver parmi les siens et en profiter pour se dire qu'on s'aime. Que la nouvelle année apporte la santé, la paix et le bonheur à vous et à ceux que vous aimez.»

Elle termine tout simplement en disant «je vous aime, joyeuses fêtes».