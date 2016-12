Mignon vidéoclip de Noël de Cruz Beckham

20-12-2016 | 14h35

Le plus jeune des fils de David et Victoria Beckham a lancé son tout premier vidéoclip, juste à temps pour Noël.

If Everyday Was Christmas est le premier titre de Cruz David Beckham qui, à 11 ans, commence donc de belle façon sa carrière musicale, emboîtant ainsi le pas à sa mère, ancienne membre des Spice Girls.

Chantant de sa douce voix angélique, le jeune garçon se trémousse sous la neige et les confettis en plus de s'amuser dans les rues de Londres avec ses frères et sa soeur dans le vidéoclip.

D'ailleurs, tous les membres de la famille Beckham, sauf Victoria, sont présents dans la vidéo. David, ses deux autres fils, Brooklyn (17 ans) et Romeo (14 ans), ainsi que la petite dernière, Harper, 5 ans, font tous une apparition.

Même si Victoria Beckham ne s'est pas laissée filmer pour la cause, la maman a quand même partagé une photo du clip sur son compte Instagram en mentionnant à quel point elle état fière de son fils.

Thank you @jessejjenkins We are all so proud of @cruzbeckham and his support of @globals_make_some_noise #ifeverydaywaschristmas X VB Une photo publiée par Victoria Beckham (@victoriabeckham) le 16 Déc. 2016 à 13h25 PST

Est-ce que le jeune Cruz est destiné à une brillante carrière de chanteur? Il faudra attendre 2017 pour voir et entendre la suite de son oeuvre!