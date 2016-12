Une Australienne découvre un serpent venimeux dans son sapin

20-12-2016 | 11h15

Alors qu'elle avait fait son arbre de Noël depuis plusieurs jours déjà, celle-ci a découvert qu'une décoration supplémentaire s'y était glissée: un serpent d'un mètre de long! Et pas n'importe lequel: un serpent-tigre. Scientifiquement nommée Notechis scutatus, cette espèce est endémique d'Australie et est considérée comme très venimeuse.

Heureusement, en découvrant cet invité inattendu, Cheryl a eu le bon réflexe. Elle n'a pas paniqué, elle a simplement pris une photo et immédiatement contacté un attrapeur de serpent. «Vingt minutes plus tard, j'avais le petit bonhomme dans un sac», a confié Barry Goldsmith dans un post publié sur la page Facebook Snake Catcher Victoria Australia.

Des serpents venimeux mais timides

Le spécialiste a expliqué que les serpents-tigres sont d'excellents grimpeurs. Ce spécimen s'était ainsi certainement faufilé par une porte ou une fenêtre ouverte avant de cheminer jusqu'au sapin et de s'y enrouler. «Nous retrouvons [ces serpents] dans toutes sortes d'endroits», a expliqué Barry Goldsmith, bien que pour lui, le sapin de Noël soit une première.

L'Australie abrite vingt des serpents les plus venimeux au monde, parmi lesquels le serpent-tigre. Sa dangerosité vient de son venin neurotoxique qu'il produit en grandes quantités et quui peut causer la mort sans intervention. Néanmoins, cette espèce est plutôt timide, à moins qu'on ne vienne l'importuner. Dans ce cas, elle peut rapidement devenir agressive et infliger des morsures redoutables.

«Les serpents-tigres ne sont pas dangereux à moins que vous ne leur donniez un coup avec un bâton, que vous les attrapiez par la queue ou que vous tentiez de les tuer», a confirmé le chasseur de serpents à Mashable. Affronter le serpent est d'autant plus une mauvaise idée que ces animaux sont assez résistants et peuvent montrer des capacités insoupçonnées.

Une espèce protégée

«Généralement, les gens coupent la tête du serpent et ne réalisent pas que la tête reste en réalité en vie pendant environ 15 minutes... De nombreuses personnes se font mordre en tentant de ramasser la tête coupée du serpent», a témoigné Barry Goldsmith. Sans mentionner le fait que le serpent-tigre est une espèce protégée.

Il est interdit de les tuer ou les blesser dans la plupart des états australiens. Si les serpents se montrent plus actifs en raison des températures plus chaudes dans le pays, les gens devraient donc les laisser en paix et ne pas essayer de les tuer, d'après le spécialiste. «C'est dangereux, c'est illégal et c'est cruel», a-t-il conclu.