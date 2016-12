Les Producteurs de lait donnent 40 000 litres de lait pour Noël

20-12-2016 | 11h06

Les Producteurs de lait du Québec, qui représentent 5624 fermes laitières, ont donné près de 40 000 litres de lait aux plus démunis à l'occasion du temps des Fêtes, portant le total de leur aide en 2016 à près de 742 000 litres de lait.

Ainsi, une centaine d'organismes et de banques alimentaires ont été soutenus à travers la Belle Province.

Jeunesse au soleil à Montréal (15 000 litres de lait), Action Nouvelle Vie de Longueuil (1800 litres), Moisson Québec (1700 litres) et la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec (1000 litres) sont les principaux bénéficiaires.

Depuis 2003, selon des données fournies par les Producteurs de lait du Québec, les dons des fermes laitières québécoises aux ressources déployées sur le terrain ont atteint près de 9,5 millions de litres de lait.

L'organisation affiliée à l'Union des producteurs agricoles (UPA) a précisé qu'il ne s'agit pas de surplus qui sont donnés toute l'année durant, mais bien de dons planifiés avec le concours des producteurs, des transformateurs et des transporteurs évoluant au sein de l'industrie laitière, laquelle représente 6,2 milliards $ dans le produit intérieur brut du Québec et quelque 83 000 emplois directs et indirects.

«Le don de lait des Producteurs de lait du Québec se fait chaque année dans un geste de solidarité avec les familles québécoises aux prises avec des difficultés financières. Nous remercions tous les partenaires de l'industrie laitière qui font que des familles d'ici peuvent compter sur un aliment de base essentiel durant le temps des Fêtes», a dit Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec.