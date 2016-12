Fêter Noël grâce aux Magasins-Partage

20-12-2016 | 09h32

En cette période des Fêtes, les 17 Magasins-Partage de Montréal sont en pleine effervescence.

Les besoins sont particulièrement grands dans la métropole, où une famille sur quatre avec enfants vit sous le seuil de la pauvreté.

Fatiha Abou-Omar fait son épicerie au Magasin-Partage de Noël du Centre-Sud.

«Il y a beaucoup de variété, beaucoup de choix. C'est ça qui est important pour nous. En plus, c'est tout frais», a-t-elle confié.

À la veille de Noël, les 17 Magasins-Partage de Montréal aident 5600 ménages à faible revenu, soit quelque 20 000 personnes. Mme Abou-Omar paiera 10 % de la valeur de son panier d'épicerie, 7,50 $ pour une famille de cinq personnes.

«C'est rien, 5,50 $ ou 7 $. Moi, je paie 7,50 $. C'est rien. J'ai pas encore fini de magasiner. Ça veut dire que j'ai économisé beaucoup, beaucoup», a-t-elle dit.

«L'idée, avec les denrées alimentaires, c'est de voir les difficultés qu'ont ces personnes-là pour pouvoir les référer aux bons organismes de quartier pour leur permettre de sortir en fait de ce cycle de pauvreté», a expliqué Daouda Dia, du Regroupement Partage.

L'austérité se fait encore sentir

Selon le Regroupement Partage, la demande d'aide est plus forte cette année en raison des coupes dans les services gouvernementaux.

«On sent un appauvrissement qui est là, et puis des difficultés qui s'accumulent. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Au niveau du gouvernement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là», a précisé M. Dia.

«On voit que la pauvreté, maintenant, est autant chez les étudiants, les communautés culturelles, les jeunes, les vieux. Et une journée comme aujourd'hui, ça permet de voir l'élan de solidarité incroyable. Comme vous le savez, c'est plus de 100 bénévoles pour organiser un événement comme aujourd'hui», a souligné le directeur de Carrefour alimentaire Centre-Sud, Jean-Philippe Vermette.

Le Magasin-Partage n'est définitivement pas une épicerie comme les autres: on y distribue des livres et des jouets, et l'ambiance musicale est assurée par une chorale.