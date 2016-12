Routine beauté: belle de Noël

Marie-France Pellerin 20-12-2016 | 13h37

Autobronzant Addition Concentré Eclat, Clarins, 31$/15 ml

À quelques jours des Fêtes, donnez-vous bonne mine avec ces gouttes autobronzantes. Vous les ajoutez à votre soin habituel, et le tour est joué! Le hâle ainsi créé est super naturel.

Ensemble de blanchiment des dents 3D White, Crest, 79,99$/14 traitements

Des dents jaunes, c'est tout sauf sexy. Plus besoin de payer une fortune chez le dentiste: il existe maintenant sur le marché de nombreux produits pour blanchir les dents en toute sûreté. Parmi les options qui ont fait leurs preuves, les bandes blanchissantes de Crest, que vous portez une heure quotidiennement. En quelques jours seulement, votre sourire sera déjà plus blanc.

Masque Éclat Jeunesse au collagène, Karine Joncas, 26$/120ml

La veille ou le matin même de votre party, donnez un véritable coup de fouet à votre peau avec ce masque au collagène. En aussi peu que 5 minutes, il répare la peau, réduit l'apparence des pores dilatés et des rides en plus de raviver le teint terne.

Patchs lissants défatigants, Klorane, 17,25$/7 sachets de 2 patchs

Pendant que vous faites votre coiffure, laissez ces patchs agir sur vos infâmes cernes. Ils décongestionnent aussi les poches et illuminent le contour de l'oeil. Pour en décupler les effets, conservez-les au frigo. Psitt: ce sont aussi de chouettes alliés en lendemain de veille!

Ampoules Lifting Beauté du Teint, Coup d'Éclat, 11,99$/3 ampoules

Le secret de votre teint lumineux dans le temps des Fêtes? Ces ampoules! Véritable produit culte, il redonne éclat et fraîcheur à la peau et élimine les signes de fatigue. Un must à utiliser avant le maquillage.

Base de fard à paupières correctrice de teint Lock-It de Kat Von D, Sephora, 33$

Pour de doux regards jusqu'aux petites heures du matin, appliquez cette base avant le maquillage. Elle corrige la couleur des paupières tout en créant une base lisse pour l'application des fards. Et elle fixe le maquillage pendant 16 heures. Chouette!

Cushion Stick Teint naturel lumineux, Estée Lauder, 46$

Les cushions sont hyper tendance. Mais quand ils rencontrent le stick, on aime encore plus! Estée Lauder propose ce fond de teint cushion léger et naturel qui tient la route huit heures. Et on adore le fait que l'applicateur se détache, ce qui en facilite le nettoyage.

Anticernes Ultra HD, Make Up For Ever, 32$

Les Fêtes ne sont souvent pas de tout repos, et votre regard est généralement le premier à trahir la fatigue. Ce cache-cernes camoufle les cernes indésirables et stimule le collagène pour lisser les ridules et illuminer la zone problématique.

Brume fixante rafraîchissante Fix+, de MAC, 27$/100ml

Infusée de thé vert, de camomille et de concombre, cette eau légère donne un boost d'hydratation immédiat à la peau. Vaporisez-la également sur votre maquillage afin de le fixer.

Rouge à lèvres Amuse Bouche de Bite, nuance Mistletoe, Sephora, 30$

Attention, avec une aussi jolie moue, vous risquez de passer de longs moments sous le gui!