Dernière minute? Pas de panique!

/ Photo de promotion

Pour les fans de Star Wars

Avec le dernier film de la saga qui vient tout juste de sortir dans les salles obscures, offrez à votre ami un ensemble qui lui permettra de découvrir les nouveaux visages de Rogue One et, peut-être même de retrouver le sien! L'ensemble-cadeau Gillette Rogue One comprend: un rasoir Gillette Fusion ProShield, trois cartouches de lames Gillette Fusion ProShield et un gel à raser Gillette Fusion ProGlide Sensitive,19,99$, disponible dans les épiceries, pharmacies et détaillants de grande surface.