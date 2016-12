Chéri, on a oublié les enfants!

/

Pour votre pré-ado préféré

Tu me niaises? Non, non, on met simplement la console au centre de la table, on la met en marche et le maître de jeu (dont la voix est celle de l'animateur Yves Larramée ) s'occupe de tout: il nous explique les règlements, calcule les points et lance même des défis aux joueurs de façon humoristique. Fini le niaisage!



Tu me niaises ?, 34,99$, disponible chez Renaud Bray