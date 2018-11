Contamination de laitues romaines: des boeufs en Arizona en cause Infection à la bactérie E. coli: ne mangez plus de laitue romaine

Agence QMI 21-11-2018 | 14h03

Des boeufs de l'Arizona seraient responsables de la nouvelle éclosion de la bactérie E. coli dans des laitues romaines, qui a forcé les autorités canadiennes à interdire leur consommation à la suite de cas de contamination.

Selon Sylvain Charlebois, un spécialiste en politiques agroalimentaires, la source de la contamination a été décelée à Yuma, en Arizona, où sont produites des quantités phénoménales de romaines.

Yuma est considéré comme la ville la plus ensoleillée de la planète. On y effectue de la production maraichère, en plein désert.

Au coeur du problème : le fait qu'«il y a des pâturages de boeufs adjacents à des champs de production de laitue romaine tout simplement. La Californie est passée au travers du même problème il y a quelques années. On a déplacé des gens, mais en Arizona, ça dure depuis avril», précise l'expert en entrevue à LCN.

La plus grande partie des laitues romaines consommées à ce temps-ci de l'année, toutes marques confondues, provient de l'Arizona, confirme M. Charlebois.

«Yuma Farms est un grand producteur de laitues romaines et en fait, on expédie cette laitue partout dans le monde. À mon avis, la Food and Drugs Administration (FDA) aux États-Unis a été un peu laxiste. On a laissé l'industrie tenter de régler le problème, mais huit mois plus tard, il est toujours là», dénonce le spécialiste en agroalimentaire.

Puisque nous sommes en novembre, le Canada est à la merci des importations de fruits et de légumes, note-t-il.

«On ne peut pas prendre de risque surtout pour les gens qui ont un système immunitaire affaibli. On incite les gens à ne pas consommer la laitue romaine. Mais les gens vont peut-être bouder toutes les laitues, ce qui peut avoir des conséquences pour les producteurs canadiens.»

L'expert suggère de remplacer la romaine par de jeunes feuilles de chou vert frisé («baby kale») ou de la laitue iceberg.

«J'ai l'impression qu'on va passer les fêtes sans romaine, ça fait plusieurs mois que ça dure et ce n'est pas demain que ça va se régler, c'est un gros problème», conclut-il.

Rappel gigantesque

Autant les Canadiens que les Américains doivent s'abstenir de manger de la laitue romaine en raison de cette nouvelle éclosion de la bactérie E. coli qui a fait des dizaines de malades des deux côtés de la frontière.

Au Canada, 18 cas d'infections liées à cette éclosion font l'objet d'une enquête, a fait savoir l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) mardi. Du nombre, 15 cas ont été détectés au Québec, tandis que les trois autres touchent des Ontariens.

«Les personnes sont devenues malades entre la mi-octobre et le début de novembre 2018. Six personnes ont été hospitalisées et une personne a souffert du syndrome hémolytique et urémique, qui se manifeste par de graves complications qui peuvent résulter d'une infection à l'E. coli», a précisé l'ASPC.

À la fin 2017, des dizaines de personnes, incluant 42 au Canada, avaient contracté la même souche d'E. coli après avoir mangé de la laitue romaine des deux côtés de la frontière.