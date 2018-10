TVA Nouvelles 21-10-2018 | 11h23

Pour une troisième journée consécutive, policiers et proches de Sylvain Lavoie tenteront de retrouver le trentenaire qui manque à l'appel depuis mardi soir à Laval.

Depuis la découverte de la voiture de l'homme derrière des commerces de Saint-Colomban, dans les Laurentides, les recherches se déroulent à cet endroit.

«On a besoin de bénévoles dans le bois. Allez voir les couleurs, faites juste une promenade, ouvrez les yeux et regardez dans des endroits inusités. [...] Allez vous promener dans le bois, svp. C'est tout ce qu'on demande», a demandé Maxime, un cousin de Sylvain Lavoie, en entrevue sur les ondes de LCN dimanche matin.

«Il est juste désorienté, je pense. Sylvain prend une médication parce qu'il est bipolaire, donc s'il ne l'a pas pris ça peut causer une désorientation. Depuis quelques semaines, il avait de la fatigue qui s'accumulait, il avait du questionnement face à son travail parce qu'il avait perdu son emploi il y a quelques mois», ajoute Virginie, une amie d'enfance du disparu.

Sylvain Lavoie parle français, mesure 1 m 75 (5' 19''), pèse 75 kg (165 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Il a un tatouage de guerrier sur l'épaule et le bras droit. Au moment de sa disparition, il portait un manteau de coton gris, des souliers noirs et une casquette noire.

Toute personne ayant de l'information concernant l'endroit où pourrait se trouver Sylvain Lavoie peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-4636 ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 181018 034.