La Grande Secousse: pour être prêt si la terre tremble

Nadia Lemieux 17-10-2018 | 17h28

À 10 h 18 jeudi matin, 140 000 Québécois se réfugieront sous leurs tables de cuisine, leurs bureaux de travail ou leurs pupitres d'école, dans le cadre d'un exercice mondial de sensibilisation à la marche à suivre en cas de tremblement de terre.

Mercredi, une plateforme bien particulière avait été installée dans la foire alimentaire du centre commercial Place Montréal Trust: un simulateur de tremblement de terre.

Les passants étaient invités à faire l'essai du simulateur pour ressentir l'effet de séismes de trois différentes magnitudes sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre aurait été situé à 100 km de Montréal.

«Le dernier, à 7,4 [sur l'échelle de Richter], ça bouge bien», s'est exclamée Delphine Borde, qui en a fait l'essai en compagnie de ses enfants et de son conjoint.

Si un séisme devait se produire demain à Montréal, sa famille ne saurait pas comment réagir, a-t-elle admis.

La Grande Secousse

Depuis cinq ans, le Québec prend part à l'exercice mondial la Grande Secousse, chaque troisième jeudi du mois d'octobre. À 10 h 18, quelque 50 millions de participants à travers le monde devront suivre trois étapes simples: se baisser, s'abriter et s'agripper.

«On sollicite tous les gens à travers le Québec pour qu'ils participent à cet exercice, parce qu'avant un tremblement de terre, on ne va pas avoir de préavis, a expliqué la membre du conseil d'administration de l'Association de sécurité civile du Québec (ASCQ), Isabelle Primeau. Il faut savoir quel geste poser, mais ce qu'on connait, comme aller dans un cadre de porte ou évacuer, ce ne sont pas les bons!»

Un sondage réalisé par le Bureau de l'assurance du Canada en 2017 révélait que seulement 8 % des Canadiens connaissaient les trois étapes à suivre en cas de tremblement de terre.

«Si vous avez le contrôle, vous serez beaucoup moins marqués que si, par exemple, vous êtes pris dans un moment de grande frayeur et que vous commencez à courir partout, au risque de vous blesser», a mis en garde le sismologue à la Commission géologique du Canada, Maurice Lamontagne.

Risques réels

M. Lamontagne a souligné que Montréal n'était pas à l'abri des tremblements de terre. Selon les prévisions de la Commission géologique du Canada, il y aurait environ 40 % de chance qu'un séisme assez fort pour causer des dommages se produise dans les 50 prochaines années à Montréal.

«Ce serait sûrement entre les magnitudes 5 et 6 sur l'échelle de Richter, donc ça voudrait dire des cheminées abattues et, probablement, des murs de maçonnerie d'édifices plus anciens qui tomberaient», a-t-il précisé.

Il est toujours possible de s'inscrire à la Grande Secousse, même après l'heure recommandée pour faire l'exercice, au www.grandesecousse.org/quebec.