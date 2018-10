Accusé du meurtre de sa conjointe après avoir provoqué l'explosion de sa maison

KITCHENER - Un homme de Kitchener, en Ontario, devra répondre à une accusation de meurtre au premier degré après avoir vraisemblablement tué sa conjointe en causant l'explosion de leur maison en août dernier.

La police régionale de Waterloo a annoncé, mardi, avoir procédé à l'arrestation de Udo Hann, un homme de 58 ans, en lien avec le décès d'Edresilda Hann. Cette dernière avait été retrouvée morte dans la cour arrière de leur résidence de Kitchener, le 22 août dernier, après l'explosion de la maison.

Investigation is ongoing into house explosion on Sprucedale Crescent in Kitchener that occurred this morning. Members from the Ontario Office of the Fire Marshal @OntarioWarnings, @ROWParamedics, @WRPSToday, @KWHydro, @CityKitchener @KitchFire are on scene. pic.twitter.com/8Yfr4i9Mc9