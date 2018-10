Terrebonne veut «couper les vivres» à son ex-DG Luc Papillon

Yves Poirier 09-10-2018 | 15h36

Le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, a l'intention de couper les vivres à l'ancien directeur général de la Ville, Luc Papillon, accusé d'avoir pris part à un stratagème de corruption allégué.

L'administration du maire Plante veut couper l'équivalent de 350 000 $ sur deux ans versés à ce haut fonctionnaire qui est chez lui à ne «rien faire».

«Comment puis-je avoir un minimum de crédibilité alors que les citoyens de Terrebonne continuent de payer le salaire de Luc Papillon? Et si on ne met pas un terme à l'entente signé sous l'ancienne administration du maire Stéphane Berthe, non seulement il continuera de toucher son salaire, mais il recevra aussi en 2019 sa pleine pension», a expliqué M. Plante à TVA Nouvelles.

Les élus de Terrebonne seront appelés à se prononcer par voie de résolution sur la suspension de toute somme prévue à l'entente signée entre la Ville de Terrebonne et Luc Papillon le 16 juin 2017 mardi soir dans le cadre de l'assemblée mensuelle du conseil.