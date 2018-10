Possession d'une arme: abandon des accusations contre Paul Bernardo

Agence QMI 05-10-2018 | 12h04

NAPANEE, Ont. - Faute de preuves suffisantes, l'accusation de possession illégale d'une arme qui pesait sur Paul Bernardo, l'un des criminels ayant le plus marqué l'histoire judiciaire du Canada, a été abandonnée vendredi.

L'individu âgé de 54 ans, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie, a comparu vendredi par vidéoconférence au palais de justice de Napanee, en Ontario. Il était accusé d'avoir été en possession d'une arme en prison, le 9 février dernier. L'arme dont il est question aurait été fabriquée à partir d'une vis et d'un stylo.

La couronne a toutefois laissé tomber l'accusation, estimant qu'il n' y avait «aucune possibilité raisonnable d'obtenir une déclaration de culpabilité».

L'avocat de Bernardo, Fergus O'connor, a déclaré à la sortie de l'audience être satisfait de la décision d'abandonner les accusations. Il comptait plaider que l'arme s'était retrouvée dans la cellule de son client sans que ce dernier n'en soit au courant, selon Global News.

Par ailleurs, l'audience en vue de la semi-liberté est toujours prévue pour ce mois d'octobre, a ajouté Me O'connor.

Bernardo se trouve au le pénitencier de Millhaven, un établissement à sécurité maximale situé juste à l'est de la ville ontarienne de Bath, en Ontario. Il est en prison pour l'enlèvement, les viols et les meurtres prémédités de deux adolescentes, Kristen French et Leslie Mahaffy, 14 ans.

L'individu avait 28 ans, en 1993, au moment des crimes commis avec la complicité de sa conjointe de l'époque, Karla Homolka. Il a aussi confessé avoir violé 14 autres femmes, ce qui lui a valu le surnom de «violeur de Scarborough». Il a aussi reconnu près d'une douzaine d'autres agressions.