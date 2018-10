La convocation en 2030 était une erreur, dit le Ministère

Matthieu Payen 04-10-2018 | 19h04

Le ministère de l'immigration du Canada avoue s'être trompé en convoquant en 2030 un demandeur d'asile pour une audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Mais cette erreur ne semble pas isolée.

Le Journal avait informé mercredi Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada que l'un des clients de l'avocat spécialisé en immigration, Stéphane Handfield, avait reçu une lettre le convoquant le 1er janvier 2030.

«Il s'agit d'une erreur. La date en question est une date par défaut dans nos systèmes. Elle ne devrait pas apparaître sur ce document», a indiqué par courriel le Ministère.

Dans sa réponse, le Ministère précise que le demandeur d'asile et son avocat seront contactés pour déterminer une date d'audience une fois que la demande sera prête à être traitée.

Pour décourager?

L'erreur invoquée par Ottawa laisse cependant Me Handfield perplexe.

«C'est étrange parce que l'un de mes collègues m'a dit qu'il avait lui-même déjà vu cette date apparaître dans d'autres dossiers, ce n'est donc pas un cas isolé, dit-il. J'ai l'impression que le Ministère essaie plutôt de décourager les demandeurs d'asile.»

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada assure qu'il veillera à ce que cette erreur ne se reproduise plus et ajoute que les délais d'attente pour obtenir une audience sont actuellement d'environ 21 mois.

- Avec la collaboration d'Émilie Bergeron