Tremblement de terre et irruptions volcaniques: la SCHL prête à affronter le pire

Agence QMI 02-10-2018 | 11h39

OTTAWA | Pour s'assurer qu'elle est en mesure d'affronter le pire, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a procédé à des simulations qui démontrent, selon elle, qu'elle résisterait à des événements extrêmes.

Il s'agit de savoir si l'organisme gouvernemental continuerait à être en mesure de faire face à ses obligations de financement et de soutien du marché immobilier canadien.

«Nos simulations confirment que notre capital immobilisé est suffisant pour permettre à la SCHL d'honorer ses obligations», a indiqué la SCHL dans un communiqué diffusé mardi.

Elle a étudié les impacts de plusieurs scénarios dont certains sont littéralement de l'ordre de la catastrophe, comme des éruptions volcaniques majeures et des tremblements de terre.

Elle a examiné aussi les effets d'une chute marquée des prix du pétrole, d'une guerre commerciale mondiale ou des cyberattaques contre les institutions financières canadiennes.

«Les institutions financières de réglementation fédérale ont le mandat de réaliser de telles simulations et de vérifier que leurs activités leur permettent de résister à des scénarios extrêmes hautement improbables», explique la SCHL.

Ces scénarios comprennent des ralentissements économiques marqués, la hausse du chômage et un effondrement du marché immobilier. La SCHL diffuse les résultats de ces simulations depuis 2015 et, cette année, elle a décidé de recourir à des scénarios plus extrêmes, comme des catastrophes naturelles.

«Nous avons élargi notre simulation de crise en 2018 (...). Dans tous les cas étudiés, la simulation de crise de cette année montre que la SCHL est bien capitalisée et capable de résister aux situations très graves», a souligné Steven Mennill, chef de la gestion des risques à la SCHL.