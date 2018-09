Le Canada teste des drones pour surveiller l'Arctique

AFP 28-09-2018 | 19h11

OTTAWA | Le gouvernement canadien souhaite s'équiper en drones afin de surveiller l'Arctique, qui constitue 40 % de son territoire, et notamment suivre le trafic maritime qui transite à travers le passage du Nord-Ouest reliant les océans Pacifique et Atlantique, a indiqué Ottawa vendredi.

Des tests sont menés cette année, et jusqu'en mars 2019, par le ministère fédéral des Transports et l'entreprise Arctique UAV avec des drones Sea-Hunter afin de « mettre au point des procédures, de la formation et des outils d'évaluation des risques pour la surveillance dans le nord du Canada », a indiqué le ministère.

Lorsqu'il sera déployé, ce système de surveillance par drones permettra de « détecter les déversements d'hydrocarbures, examiner les habitats marins et de glace, et surveiller les activités maritimes au nord du Canada », a déclaré à l'AFP une porte-parole du ministère des Transports.

La fonte accélérée de la banquise facilite désormais la navigation estivale dans l'Arctique, en particulier à travers le Passage du Nord-Ouest, un long détroit formé par un dédale d'îles constituant un raccourci convoité d'au moins 7000 kilomètres entre l'Europe et l'Asie.

Le trafic maritime a ainsi cru de 166 % entre 2004 et 2014, à mesure que la planète se réchauffait, et il pourrait doubler d'ici 2020, selon un rapport de la fondation américaine Pew.

« L'Arctique canadien figure parmi les écosystèmes les plus fragiles au Canada et nécessite une protection attentive », a souligné le ministère des Transports, notant que ces drones permettraient en particulier de rapidement déceler d'éventuelles marées noires.

Avec à peine 100 000 habitants répartis dans une cinquantaine de villages inuits, le maintien de la souveraineté canadienne sur l'Arctique a toujours constitué un défi pour Ottawa. D'autant que le Canada ne dispose que de six brise-glaces (bientôt neuf), contre 42 pour la Russie.

Le ministère a refusé de confirmer des informations de la presse locale selon laquelle le gouvernement de Justin Trudeau avait arrêté son choix sur des drones allemands. « Nous avons hâte de fournir plus de renseignements sur ce projet à mesure qu'il évolue, mais il est encore trop tôt pour annoncer quel système d'aéronef télépiloté sera acquis », a dit à l'AFP la porte-parole du ministère des Transports.