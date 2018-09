Grève ce vendredi: une cinquantaine de succursales de la SAQ ouvertes

Agence QMI 28-09-2018 | 12h48

MONTRÉAL - Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SAQ) a débrayé vendredi pour une cinquième fois, mais le personnel-cadre était à l'oeuvre pour ouvrir, sur le coup de 13 h, une cinquantaine de succursales à travers le Québec.

La liste des succursales ouvertes pouvait être consultée sur le site de la société d'État.

Pendant cette journée de grève, les syndiqués étaient réunis au Stade olympique, à Montréal, pour se prononcer sur de nouveaux moyens de pression, qui pourraient se traduire par 18 nouvelles journées de grève à exercer au moment jugé opportun. À ce stade-ci, cinq des six journées de grève ont eu lieu.

Ça fait 21 mois que les négociations se poursuivent, sans succès, ce qui fait en sorte que les syndiqués veulent mettre davantage de pression sur la partie patronale.

«J'ai vécu la grève en 2004. Monétairement, oui tout le monde a peur de ça, mais pour les convictions je n'ai pas de problème», a dit un syndiqué interrogé par TVA Nouvelles au Stade olympique.

«Quand on explique aux gens dans quel contexte on travaille, moi personnellement j'ai fait 13 ans à tous les fins de semaine. [...] Ce n'est pas une fin de semaine sur trois ou quatre, c'est toutes les fins de semaine», a dit une employée, qui veut du changement dans ses conditions de travail.

«L'employeur a reculé sur ses demandes pour les réguliers, mais il reste toujours les horaires des temps partiels et la précarité. Les gens peuvent attendre de 10 à 12 ans pour avoir un poste régulier dans les grands centres, et en région on peut parler de 15 à 18 ans, et ils n'ont pas d'avantages sociaux pendant ce temps-là et de journées de congé payées», a dit pour sa part la présidente du syndicat, Katia Lefebvre.