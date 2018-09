Acton Vale: un homme gravement blessé dans une collision entre une fourgonnette et une bétonnière

Maxime Deland 27-09-2018 | 17h58

Le conducteur d'une fourgonnette a été gravement blessé dans une violente collision avec une bétonnière, jeudi après-midi, à Acton Vale, en Montérégie.

La collision est survenue vers 15 h 30, sur la route 139, non loin de l'intersection du 5e Rang.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), les premiers éléments d'enquête semblent indiquer que l'homme au volant de la fourgonnette aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue et se serait retrouvé en sens opposé.

Le chauffeur de la bétonnière qui s'amenait au même moment n'aurait pas été en mesure d'éviter l'impact.

Gravement blessé, le conducteur de la fourgonnette est demeuré prisonnier de la carcasse de son véhicule pendant de longues minutes. Les pompiers ont eu recours aux pinces de désincarcération pour le libérer.

L'homme âgé d'une cinquantaine d'années était conscient durant son transport à l'hôpital, mais les blessures qu'il a subies feraient craindre pour sa vie, a indiqué la SQ en début de soirée.

Quant au chauffeur de la bétonnière, il s'en est tiré indemne.

La route 139 a été fermée à la circulation dans les deux directions entre le 4e et le 7e Rang afin de permettre aux enquêteurs en scène de collision de la SQ d'établir la cause et les circonstances de l'accident. Les voies ont été rouvertes vers 21 h.