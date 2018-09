Accessibilité universelle: 2000 autocollants pour sensibiliser

Nadia Lemieux 27-09-2018 | 17h53

MONTRÉAL - Des Montréalais atteints d'un handicap physique apposeront 2000 autocollants sur des commerces et des institutions non accessibles aux fauteuils roulants d'ici l'élection provinciale de lundi, afin d'attirer l'attention sur l'enjeu de l'accessibilité universelle.

Le «24 Heures» a accompagné Jérôme Saunier, un Verdunois qui se déplace en fauteuil électrique, lors d'une balade sur la rue Wellington jeudi. Sur un parcours d'un demi-kilomètre, entre les rues Régina et de l'Église, M. Saunier a signalé pas moins de 40 commerces et institutions non accessibles.

Boulangerie, café, restaurants, magasins de vêtements et même une maison des jeunes... Aucun type d'établissement n'y échappe: pour entrer, il faut enjamber au moins une marche, un obstacle insurmontable pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant.

«On ne se rapproche pas du tout [de l'accessibilité universelle]. Il y a encore beaucoup de travail à faire, a déploré M. Saunier. Il n'y a pas encore de loi coercitive qui force les commerces ou institutions à être accessibles universellement sous peine de sanctions.»

Le Québec, regrette-t-il, a un large retard sur ses voisins de l'Ouest et du Sud en ce qui concerne l'accommodation des personnes handicapées.

En Ontario, notamment, des organisations qui ne respectent pas la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées s'exposent à des pénalités et à des amendes allant jusqu'à 100 000 $.

«On est exclus, a lancé M. Saunier. On souffre de discrimination. On ne peut pas se promener et profiter de la ville comme tous les citoyens. Il y a des moyens de lutter contre ça, mais le gouvernement du Québec n'a rien fait pratiquement. La Ville [de Montréal] essaye, mais ça ne va pas vite.»

Autocollants

Pour sensibiliser les électeurs et les candidats à l'élection provinciale, des citoyens ont lancé la campagne «Non accessible». Celle-ci consiste au déploiement de 2000 autocollants rouges représentant un fauteuil roulant à l'envers sur des commerces ou des institutions non aménagés pour accueillir les personnes vivant avec un handicap physique.

«[Les autocollants] ne sont pas difficiles à enlever. Le but n'est pas de faire des dommages ou du vandalisme, a dit Jérôme Saunier. C'est vraiment une question de sensibiliser directement les gens à l'aspect visuel de la chose.»

Il ne s'agit pas non plus de faire un boycottage, ajoute-t-il, mais d'engager la discussion avec les propriétaires d'immeubles et leurs locataires.

«Parce qu'il y a aussi un manque de connaissances de la notion d'accessibilité, a-t-il indiqué. Ça arrive qu'on demande à un propriétaire si c'est accessible par téléphone, mais quand on arrive, ça ne l'est pas, il y a un obstacle!»