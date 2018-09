Accusations pour des insultes racistes à Edmonton

Agence QMI 26-09-2018 | 14h26

EDMONTON - Une femme d'Edmonton en Alberta a été accusée d'avoir proféré des insultes racistes et de s'être moquée de l'accent d'un homme lors d'une dispute de stationnement au mois d'août, a rapporté le réseau CTV, mercredi.

Rahul Kumar avait alors filmé cette confrontation avec Angelique Barfield dans le stationnement d'un édifice et cette vidéo s'était retrouvée dans les médias. On pouvait voir la femme de 44 ans le traiter de «Paki», l'insulter sur la couleur de sa peau et lui dire de «retourner dans son pays». Il semble aussi qu'elle ait craché sur son véhicule lorsqu'elle est passée tout près en conduisant.

Angelique Barfield a été arrêtée et accusée le 15 septembre dernier, selon CTV. Elle devrait faire face à la justice pour avoir troublé la paix et pour avoir craché.

Puisque ces présumés gestes racistes ont été posés à la suite d'un affrontement, la police d'Edmonton estime qu'il ne s'agit pas d'un crime haineux.