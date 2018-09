Distribution de dons aux sinistrés ce lundi

Agence QMI 24-09-2018 | 13h36

GATINEAU - Les résidents de Gatineau sinistrés en raison de la récente tornade pourront bientôt se procurer de la nourriture, des vêtements et des produits d'hygiène au cours d'une distribution de dons.

«Les équipes municipales et de l'Armée du Salut sont à finaliser la coordination pour la remise des dons aux citoyens», a indiqué la Ville dans un communiqué.

Une première collecte aura lieu ce lundi de 16 h à 20 h a centre communautaire Desjardins.

On accordera priorité aux sinistrés qui se trouvent sans logement, mais ceux qui ont pu regagner leur toit auront aussi accès à des denrées non périssables.

La Ville rappelle en outre que les dons de citoyens continuent d'être recueillis et peuvent être acheminés à l'ancien local du Sears des Galeries de Hull, sur le boulevard Saint-Joseph.

La tornade qui a frappé sur la région d'Ottawa-Gatineau vendredi soir avait laissé plus de 600 personnes sans logement. Un peu plus de 1300 citoyens de Gatineau étaient enregistrés au centre de services des sinistrés, dont 437 familles, lundi avant-midi. Ceux-ci ont notamment accès aux douches du Centre aquatique Paul-Pelletier, situé sur le Chemin Aylmer, et à celles du Centre sportif du boulevard de la Gappe.

La Ville précise par ailleurs que ceux qui souhaitent être bénévoles devront attendre qu'un appel à contribution soit lancé. «Pour le moment, il est prématuré de préciser les besoins en aide.»