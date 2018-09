Tornade à Gatineau: dommages importants, toujours de nombreuses pannes de courant

Agence QMI 22-09-2018 | 07h52

Les gens privés d'électricité en raison de la tornade et des vents violents qui ont frappé l'Outaouais étaient encore près de 50 000, samedi matin.

À 5 h, 48 817 ménages étaient toujours dans le noir en raison de la furie des éléments qui s'est déchaînée vendredi, en Outaouais, selon le site Info-pannes d'Hydro-Québec. Une tornade a d'ailleurs touché Gatineau et Ottawa, en fin de journée, laissant les rues des deux villes jonchées de débris.

Selon Environnement Canada, la tornade pourrait avoir été de catégorie 2 sur l'échelle de Fujita.

Dégâts importants

Toitures et murs arrachés, voitures renversées, arbres déracinés, les dommages sont considérables. De nombreux édifices multilogements ont également été éventrés.

Le secteur Mont-Bleu, dans l'ancienne ville de Hull, a été le plus durement frappé.

Environnement Canada a rapidement confirmé vendredi qu'il s'agissait d'une tornade puisque plusieurs de ses employés étaient déjà dans le secteur touché.

Le corridor de dévastation s'étend de Dunrobin, située à l'ouest d'Ottawa, jusqu'à Gatineau. Les vents ont été estimés à 250 km/h à Dunrobin selon le météorologue Gilles Brien. À Gatineau, on parle plus de vents entre 170 et 190 km/h, soit l'équivalent d'une tornade de catégorie EF2.

Vents violents

Les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière et des Laurentides ont également été touchées par des vents violents. Samedi matin, à 5 h, le nombre d'abonnés d'Hydro-Québec plongés dans le noir dans ces régions était respectivement de 13 716, 12 363 et 16 983.

Par ailleurs, des alertes d'onde de tempête ont été émises pour plusieurs secteurs de la Côte-Nord, soit Natashquan, Blanc-Sablon et Chevery.

«On prévoit des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte», indiquait le site d'Environnement Canada, samedi.