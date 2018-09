Shawinigan: un homme est accusé d'avoir agressé une enfant de 4 ans

Patricia Hélie 21-09-2018 | 17h55

SHAWINIGAN - Michel Pronovost, 39 ans, était de retour en cour au palais de justice de Shawinigan vendredi relativement à une présumée agression perpétrée sur une enfant. Sur l'acte d'accusation, on peut lire qu'il aurait eu des contacts sexuels sur un mineur de moins de 16 ans, mais la victime avait 4 ans au moment des événements.

C'est la mère et son conjoint qui ont découvert ce qui se passait. Ils ont ensuite contacté les policiers, mais depuis trois ans, les procédures traînent en longueur.

«C'est dommage parce qu'on se présente ici avec la famille. On a hâte que ça finisse. Depuis le 29 avril 2015 que cette histoire dure. On est rendu en 2018 et il n'y a rien qui bouge», a déploré le beau-père de la présumée victime.

La jeune victime, aujourd'hui âgée de 7 ans, est marquée par les événements. Elle serait régulièrement victime de pertes de conscience en lien avec le stress qu'elle aurait subi.

La cause de Michel Pronovost a été reportée au 14 décembre prochain.