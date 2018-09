Les wagons DOT 111 disparaîtront des rails plus vite que prévu

Agence QMI 19-09-2018 | 15h34

OTTAWA - Les wagons-citernes DOT-111, le modèle servant au transport de pétrole brut mis en cause dans la tragédie de Lac-Mégantic en juillet 2013, disparaîtront plus rapidement que prévu des voies ferrées du pays.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a annoncé mercredi que la date de retrait des wagons-citernes DOT-111 sans chemise, donc sans protection thermique, a été devancée. Alors que ceux-ci devaient disparaître d'ici le 30 avril 2025, ils seront plutôt retirés de la circulation dès le 1er janvier prochain, soit plus de six ans plus rapidement que prévu.

En 2016, le ministre Garneau avait interdit aux entreprises ferroviaires d'utiliser des wagons DOT-111 pour transporter du pétrole brut. Certains de ces wagons sont toutefois demeurés en service pour le transport de condensats, soit des mélanges d'hydrocarbures hautement inflammables.

Pour leur part, les wagons-citernes CPC-1232 sans chemise qui servent au transport de pétrole brut, de fabrication similaire aux DOT-111, devront disparaître des chemins de fer le 1er novembre prochain. Leur retrait était auparavant prévu pour le 1er avril 2020.

Les wagons-citernes CPC-1232 qui servent au transport de condensats auront droit à un sursis jusqu'au 1er janvier 2019.

De concert avec l'industrie

Le ministère des Transports a décidé de devancer le retrait des wagons-citernes «en raison de l'empressement de l'industrie à passer au transport des liquides inflammables par le wagon citerne le plus robuste disponible», a expliqué la porte-parole Annie Joannette, dans un courriel envoyé à l'Agence QMI.

L'industrie ferroviaire a mis sur pied un comité de travail pour étudier cette question, une démarche qu'appuie le gouvernement. «Un nouveau groupe de travail dirigé par l'industrie formulera des recommandations à Transports Canada sur la façon d'accélérer davantage encore le retrait des CPC 1232 avec chemise qui transportent du pétrole brut et des condensats», a d'ailleurs précisé Mme Joannette.

Pas moins de 21 367 wagons-citernes de type CPC-1232 sans chemise sont visés par l'ordre de retrait.

Sécurité ferroviaire

Avec ces mesures, Transport Canada espère améliorer la sécurité ferroviaire au pays. «Le fait de retirer progressivement, aussitôt que possible, ces wagons-citernes moins résistants aux impacts constitue une autre mesure concrète prise par notre gouvernement pour améliorer la sécurité des collectivités le long de nos chemins de fer», a affirmé le ministre Garneau par communiqué.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) s'est réjouie de cette annonce, en soulignant que le retrait des wagons «réduira les risques associés au transport de pétrole brut par train et améliorera la sécurité de nos collectivités».

«Nous continuerons de demander au ministre fédéral et aux responsables de Transports Canada de mettre en oeuvre des réformes concrètes pour améliorer la sécurité du réseau ferroviaire canadien. Nous mettrons l'accent sur des mesures pour assurer une sécurité accrue aux passages à niveau et au voisinage des lignes ferroviaires où vivent et travaillent des citoyens», a toutefois averti la présidente de la FCM, Vicki-May Hamm, par communiqué.

Survenu le 6 juillet 2013, l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic avait coûté la vie de 47 personnes et détruit le centre-ville de cette municipalité de l'Estrie. L'enquête avait démontré que le manque de résistance des wagons DOT-111, qui transportait du pétrole brut, avait amplifié la tragédie.