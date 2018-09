Peine d'emprisonnement avec sursis et amendes

Agence QMI 19-09-2018 | 11h41

MONTRÉAL - L'ancienne directrice des services financiers du Cégep Édouard-Montpetit et son conjoint ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis, en plus d'amendes totalisant plus de 100 000 $ pour avoir fraudé l'établissement.

Dino Marcoux a plaidé coupable le 10 septembre au palais de justice de Longueuil à des accusations relatives à la Loi sur l'administration fiscale et à la Loi sur la taxe d'accise.

«Plus précisément, M. Marcoux a reconnu avoir éludé ou tenté d'éluder le versement d'un montant de TPS et a fait des déclarations fausses ou trompeuses en omettant d'inclure des montants dans le calcul de ses revenus», a indiqué Revenu Québec dans un communiqué.

Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis et il devra payer une amende de 87 132,72 $ dans un délai de 24 mois.

Sa conjointe, Stéphanie Paquette, de Brossard, a quant à elle plaidé coupable à la fin juin. Elle était notamment accusée d'avoir fait des inscriptions fausses ou trompeuses dans les registres du Cégep Édouard-Montpetit, dont elle était directrice des services financiers.

Elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis et devra payer une amende de 20 000 $ dans un délai de 18 mois.

Les infractions reprochées ont eu lieu de juillet 2012 à juin 2015.