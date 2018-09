Des inconnus surprennent une femme sous sa douche à Trois-Rivières

Patricia Hélie 14-09-2018 | 18h46

TROIS-RIVIÈRES | C'est le pire cauchemar des femmes: être surpris sous la douche par un inconnu. Une femme de Trois-Rivières a été séquestrée pendant plus d'une trentaine de minutes jeudi par deux individus armés, qui s'étaient trompés d'adresse.

Sonia Normandin se croyait pourtant en sécurité chez elle. Les portes étaient verrouillées. Elle s'était dévêtue et venait d'entrer sous la douche quand deux hommes ont fait irruption.

«Quand le rideau de douche s'est ouvert, je croyais que c'était mon conjoint. C'était plutôt un jeune homme d'au moins 6 pieds, 200 livres. Je lui ai demandé par où il était entré, il m'a dit : «'ta gueule, regarde-moi dans les yeux»'.»

Un deuxième individu est alors venu la menacer avec un couteau. «Il avait le couteau dans la main et m'a dit : «'tu vas écouter vraiment ce qu'on te dit»'. J'étais certaine qu'il me tuait, que je me faisais violer.»

Les malfaiteurs ont fouillé l'appartement et ils ont fait des graffitis. Ils ont aussi lacéré tous les meubles et vêtements. Les meubles étaient tout neufs, en raison d'un incendie survenu il y a quelques mois.

Il semble que les deux individus âgés dans la vingtaine se soient trompés d'adresse. Ils recherchaient un jeune homme qui aurait possiblement déjà habité l'immeuble.

Les deux suspects sont entrés par la fenêtre du demi-sous-sol. Une enquête policière est en cours.