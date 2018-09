Justin Trudeau souligne la Journée internationale de l'alphabétisation

Agence QMI 08-09-2018 | 12h00

OTTAWA | À l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, le premier ministre Justin Trudeau a souligné les avancées réalisées par le Canada au fil des ans en matière de littératie. Il a également rappelé l'importance de poursuivre les efforts à ce chapitre, tant au pays qu'à l'étranger, pour qu'un plus grand nombre puissent bénéficier de meilleures conditions socio-économiques.

«L'alphabétisation est à la base de toute réussite. Elle permet aux gens de prendre part davantage à nos économies et à nos sociétés, en plus de les aider à mieux prendre soin de leurs proches, contribuer à leur communauté et bâtir un avenir meilleur, a déclaré Justin Trudeau samedi, par voie de communiqué.

«L'alphabétisation aide les travailleurs à s'adapter et à prospérer au sein de l'économie mondiale qui évolue rapidement. Elle contribue également à l'autonomisation des gens à travers le monde, particulièrement les plus vulnérables. Lorsque les gens peuvent lire et écrire, ils sont davantage en mesure de se faire entendre et de défendre les intérêts de leur communauté.»

À l'échelle mondiale, 750 millions d'adultes, dont les deux tiers sont des femmes, ne possèdent pas les compétences de base en lecture et en écriture.

«Il revient à nous tous de bâtir un monde où chacun, peu importe ses origines ou son sexe, a une chance réelle et égale de réussir. L'alphabétisation est un moyen essentiel d'y parvenir», a ajouté le premier ministre canadien.