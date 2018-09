Le procureur en chef de la commission Viens démissionne

Agence QMI 06-09-2018 | 16h33

VAL-D'OR - Le procureur en chef de la Commission Viens portant sur les relations entre les autochtones et certains services publics vient de démissionner.

Me Christian Leblanc quittera ses fonctions vendredi et sera remplacé par Suzanne Arpin, a-t-on appris jeudi.

Une autre démission secoue également la commission Viens, celle de Me Marie-Josée Barry-Gosselin qui était procureure en chef adjointe, donc le bras droit de Me Leblanc. Le départ de cette dernière est également prévu vendredi.

La Commission basée à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, n'a pas voulu préciser les raisons de leur départ, jeudi.

«Puisque la décision leur appartient, la Commission n'émettra aucun commentaire», a indiqué à l'Agence QMI le coordonnateur aux communications de la Commission, Benoit Bigué-Turcotte, par courriel.

L'entrée en fonction de Me Suzanne Arpin est prévue lundi prochain. Elle s'est jointe à la Commission l'an dernier, se penchant notamment sur les questions de la protection de la jeunesse, de l'adoption, de la justice pénale pour les adolescents ainsi que du droit lié à la santé et aux services sociaux, a indiqué l'organisme, en précisant qu'elle continuera de piloter ses responsabilités actuelles de même que ces nouvelles fonctions de procureure en chef et de porte-parole.

Mise sur pied en décembre 2016, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès est présidée par le juge à la retraite Jacques Viens. Elle a été instituée à la suite de plusieurs témoignages de femmes autochtones de la région de Val-d'Or qui avaient raconté en octobre 2015 avoir été victimes d'agressions sexuelles et physiques de la part de policiers de la Vallée-de-l'Or.

En plus des policiers et du secteur judiciaire, la Commission s'intéresse aux services de santé et sociaux, à la protection de la jeunesse et aux services correctionnels.