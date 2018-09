Avec pas d'casque... et alors ?

Louis-Philippe Messier 03-09-2018 | 16h20

Ma raison de ne pas porter le casque protecteur à vélo vous semblera plutôt raisonnable si je vous l'explique.

En sortant de chez moi, j'ignore comment je vais me déplacer. Au moment de tourner le coin de la rue, je consulte l'application Transit. Si un autobus pertinent passe bientôt, j'y embarque. Sinon, j'opte pour BIXI... mais souvent la station près de n'a plus de vélo. Si j'ai un rendez-vous à respecter, je bloque une auto en libre-service, une Auto-Mobile de Communauto si possible (c'est moins cher) ou une Car2Go.

C'est vraiment le hasard qui détermine si je me fais passager du transport en commun, cycliste avec BIXI ou automobiliste dans un VLS. Vais-je transporter un casque protecteur au cas où ?

Dédramatiser

Avec le port casque à vélo obligatoire et des menaces de contraventions, j'utiliserais plus souvent... l'auto! Si je ne peux pas me faire cycliste à l'improviste, je vais délaisser BIXI. Mon cas est si typique à cet égard que dans le monde, règle générale, toute ville où le vélo est pratiqué massivement n'oblige pas le casque et que toute ville qui oblige le casque sabre dramatiquement dans le nombre de cyclistes. Pour cette raison, l'Institut national de santé publique du Québec est revenu le printemps dernier sur son credo du casque obligatoire (tout en recommandant chaudement d'en porter un) afin de ne pas nuire à la popularité du cyclisme.

Pour déployer massivement le vélo en libre-service dans une ville, il faut le dédramatiser, le banaliser. Ça doit cesser d'être un « sport ». Voilà pourquoi les BIXI à assistance électrique représentent l'avenir. On ne multipliera les abonnés qu'en séduisant la majorité paresseuse... à condition bien sûr de ne pas obliger le casque.

Cohérence

Plusieurs études dignes de foi démontrent un risque de blessures grave à la tête plus élevé en voiture qu'à vélo. Même avec les coussins gonflables et les ceintures de sécurité, une collision, ça sonne.

Pour être cohérent, il faut prôner le port obligatoire du casque protecteur autant en auto qu'à vélo ou pas du tout. Cela dit, si nous étions tous obligés de porter le casque en auto, j'en garderais un sur moi en tout temps en ville et je m'en coifferais aussi à vélo...